Бузова страстно поцеловалась с Бондаренко на разделочном столе в ресторане

Ольга Бузова разместила новый снимок. На фото можно увидеть страстный поцелуй со Станиславом Бондаренко. Происходил он на кухне.

Певица заявила о выходе нового видеоклипа под названием «Позови». В ролике Станислав играет возлюбленного ведущей.

Проходят действия в ресторане. Сцену снимали на кухне. В кадре партнер Бузовой в порыве чувств уклал героиню нового клипа на разделочный стол.

Многие поклонники написали, что жене Бондаренко не нужно смотреть эту сцену, чтобы не было ревности. Но режиссер с этим не согласен. Чтобы зрители не путали реальность с вымыслом, он решил повесить на переднем плане курицу. Это придает любовной сцене комичности и несерьезности.