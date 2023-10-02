Бузова страстно поцеловалась с Бондаренко на разделочном столе в ресторане

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Бузова страстно поцеловалась с Бондаренко на разделочном столе в ресторане
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Источник фото: коллаж Информинг

Ольга Бузова разместила новый снимок. На фото можно увидеть страстный поцелуй со Станиславом Бондаренко. Происходил он на кухне.

Певица заявила о выходе нового видеоклипа под названием «Позови». В ролике Станислав играет возлюбленного ведущей.

Проходят действия в ресторане. Сцену снимали на кухне. В кадре партнер Бузовой в порыве чувств уклал героиню нового клипа на разделочный стол.

Многие поклонники написали, что жене Бондаренко не нужно смотреть эту сцену, чтобы не было ревности. Но режиссер с этим не согласен. Чтобы зрители не путали реальность с вымыслом, он решил повесить на переднем плане курицу. Это придает любовной сцене комичности и несерьезности.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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