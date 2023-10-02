«Дайте дорогу истинным патриотам»: Поплавская раскритиковала Урганта, Лорак и Шепелева

Яна Поплавская выразила недовольство тем, что звезды, не поддержавшие РФ после оглашения СВО, возвращаются на родину, где возобновляют свою деятельность.

Актриса, которая поздравила россиян ЛНР и ДНР с годовщиной в составе РФ, возмутилась тем, что на концерте, который прошел на Красной площади, не было артистов, которые отказывались давать комментарии по поводу политической обстановки в стране и мире.

По заявлению Поплавской, певица Ани Лорак, ведущий Дмитрий Шепелев, а также шоумен Иван Ургант и Данила Козловский не появились на данном мероприятии. Они могли прийти в качестве гостей, поздравив людей с этим событием.

Нам они не были нужны, чтобы не испортить праздник. Но не надо заливать в уши нам всем про их преданность стране, предлагать таким людям работу на ТВ, втирать их лица и имена в сознание. Дайте уже дорогу истинным патриотам, — заявила Яна.