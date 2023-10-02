Крид пустил в шоу «Голос. Уже не дети» дочь Сергея Трофима, не выбрав звезду 9 сезона

"Бои" в шоу "Голос. Уже не дети" оказались настоящим испытанием для Егора Крида. Певец успел заслужить репутацию опытного тренера, способного помочь вокалистам раскрыть потенциал и указать путь к большому будущему.

Именно Крид помог раскрепоститься дочери Сергея Трофимова - Елизавете. Девушка, которая приняла участие в проекте, вместе с Аделией Загребиной встретилась на этапе "битв". Последняя является победительницей девятого сезона телешоу. После исполнения композиции Pink - "Just Like a Pill", началось выступление Трофимовой, которая выбрала хит "Drivers License". Обе выступили превосходно, поразив тренеров.

Некоторые наставники высказали недоумение по поводу решения Егора Крида поставить в "битве" двух таких сильных участниц. Многие задались вопросом, почему рэпер пришел к такому решению и какой результат он надеялся получить этим выбором.

Егор ответил, что вскоре с Аделией выйдет песня, для которой он записал всего одну фразу.

"Поэтому не знаю, что могу еще предложить Аделии, кроме совместных композиций. Лиза продолжит со мной сотрудничество", - заявил артист.

Загребина была разочарована таким решением, но подчеркнула, что впереди ее ждет большое будущее.