Нумеролог рассказала, кому нельзя работать в найме по дате рождения

Нумеролог Ольга Вотшиц рассказала, рожденные в какие даты не могут себя реализовать, если работают по найму.

Людям, рожденным 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца категорически нельзя работать по найму.

По ее словам, те, кто родился в эти даты, не умеют подчиняться. Им необходима власть и личное поле влияния. Поэтому им подходят только руководящие посты.

Также не могут работать по найму те, кто родился 5, 14 и 23 числа. Эти люди тоже чувствуют комфортно себя на работе, если у них есть возможность реализовать свои лидерские качества. Для этих людей свобода и собственная правота важнее всего. И реализовать все это можно только в своем бизнесе.

Сложно подчиняться и тем, кто родился 8 числа. «Восьмерки» не только любят командовать, но и готовы много работать. Для них важно вести за собой других. Одно из важных качеств «восьмерок» — способность создавать рабочие места.