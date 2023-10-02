Певица Власова заявила, что Ваенга прокляла ее из-за песни

Наталия Власова рассказала о конфликте с экс-подругой Еленой Ваенгой. В альбоме певицы она услышала припев из своей композиции «Остров», которая вышла в свет в далеком 2000 году. Эту ситуацию артистка назвала «неприемлемой и некрасивой».

Власова позвонила подруге и спросила, почему та применила написанную ею мелодию в треке «Та любовь». Звезда ответила на это оскорблениями.

«Дальше была пауза, затем адские проклятия, такого страшного я ранее не слышала:«проклинаю тебя, тот день, когда научила играть тебя на гитаре! Будь проклята до конца своей жизни!» И затем мат», — вспомнила знаменитость.

Добавим, что Власова начала строить певческую карьеру в 1999 году. Наталья за хит «Я у твоих ног» получила «Золотой Граммофон».