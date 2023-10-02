РБК: В комедии «Операция „Ы“ Гайдая найден киноляп в сцене на складе»

В 1965 году на экраны вышла кинокомедия Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". На протяжении долгого времени зрители не замечали одну деталь в сюжете.

Как сообщает сегодня портал РБК, речь идет о сцене, в которой Трус, Балбес. Бывалый решают ограбить склад, охраняемый Шуриком. В одном из кадров герой Александра Демьяненко преследует персонажа Юрия Никулина. В ходе погони Шурик перепрыгивает тележку, которая катится и сталкивается с шиной.

В то время в остальных кадрах, снятых на локации, данного объекта уже больше не наблюдается.