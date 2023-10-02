Режиссер РФ Дружинина толкнула актрису Макееву на красной дорожке

Светлана Дружинина, знаменитый режиссер РФ, оттолкнула Анастасию Макееву. Этот инцидент произошел на красной дорожке прямо перед премьерой ленты «Гардемарины 1787. Мир».

Первая часть кинофильма вышла в далеком 1987 году, а продолжение «Виват, гардемарины» - через несколько лет. Только после этого вышла третья часть, получившая название «Гардемарины III». Дружинина приняла участие в съемках последних частей.

Макеева хорошо отзывалась о работе коллеги. Она говорила, что многому научилась у Дружининой. Не исключено, что она хотела об этом сказать режиссеру.

На премьере 87-летняя Светлана Сергеевна появилась с супругом Анатолием Мукасеем. Когда Анастасия подошла к ним, Дружинина отогнула знаменитость и та осталась в стороне.

Ранее народная артистка РФ отмечала, что у Макеевой непростой характер. Она регулярно опаздывала и требовала дополнительной платы за переработки.