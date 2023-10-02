Сергей Бурунов заявил, что его будоражит 38-летняя певица Ольга Серябкина

Сергей Бурунов, известный российский киноактер, который появился в сериале «Полицейский с Рублёвки», признался, кто из коллег прекрасного пола его будоражит. Подробностями артист поделился с журналистами «Пятого канала» в ходе презентации караоке-клуб Royal Estate - проекта музыканта Эмина Агаларова.

Как признался в беседе актер, его тревожит бывшая участница женской группы Serebro Ольга Серябкина.

Это имя не произносите, она меня будоражит», — сказал Бурунов.

Он подчеркнул, что 38-летняя исполнительница является не только прекрасной певицей, но и замечательной девушкой. Также Бурунов рассказал, что из артистов ему нравится репертуар Алексея Чумакова и Эмина Агаларова.