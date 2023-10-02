В 25 лет от рака умерла певица и актриса Патриция Янечкова

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В 25 лет от рака умерла певица и актриса Патриция Янечкова
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Источник фото: коллаж Информинг

1 октября 2023 года нам стало известно о уходе из жизни оперной певицы, актрисы и блогера Патриции Янечковой. Об этом сообщила ее менеджер Яна Швабова.

Отемтим, что зимой 2022 года Патриция, на тот момент молодая артистка, поделилась в социальных сетях, что у нее обнаружили рак груди, и она вынуждена покинуть сцену "на некотрое время". В этом году она вышла замуж за Властимила Бурду, своего коллегу.

Патриция ушла из жизни в возрасте 25 лет. Родившись в Германии в словацкой семье, в трехлетнем возрасте она со своей семьей переехала в Остраву.

В декабре 2010 года певица победила в чешско-словацком шоу талантов Talentmania. В 2011 году выпустила свой дебютный альбом. В 2014 году стала самой молодой победительницей Международного конкурса духовной музыки в Риме. В ноябре 2017 г. сыграла свою первую значительную в театре роль. Она исполнила роль Галатеи в пролавленной опере "Ацис и Галатея".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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