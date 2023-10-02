В Париже отменили гастроли сбежавшего из России актера Анатолия Белого

Гастроли беглого актера Анатолий Белого в Париже были отменены. Спектакль артиста должен был состоятся 4 октября 2023 года в театре Ранелаг.

«Уникальная постановка, которая покоряет мир. На сцене сыграет Анатолий Белый» - говорится в рекламе.

Но сегодня стало известно, что спектакль отменили. Одной из возможных причин отмены являются плохие продажи билетов. При этом уточняется, что зал рассчитан всего-навсего на 300 мест.

Недавно Белый выступил против приезда «Ленком» в Израиль. Гастроли столичного театра были запланированы в октябре. Белый заявил, что сделает все возможное, чтобы сорвать постановку. Анатолий опубликовал пост-призыв против гастролей российских актеров, забыв о законе бумеранга.



