«Вокруг ТВ» назвал ТОП-10 красавцев из турецких сериалов

Российским зрителям полюьились турецкие сериалы, которые привлекают внимание своей красочностью и сложными сюжетами. Особый интерес к турецкой кинематографии появился после выхода "Постучись в мою дверь". Наибольшее внимание привлекают турецике красавцы-актеры.

"Вокруг ТВ" составил рейтинг из десяти самых привлекательных турецких актеров. ТОП-10 возглавил Мерт Рамазан Демир, снискавший популярность благодаря своей роли в сериале "Зимородок".

Среди самых красивых также оказался Бурак Озчивит. Он запомнился по ролям в сериале "Великолепный век" и фильме "Черная любовь".

Каан Урганджиоглу прославился благодаря участию в сериале "Черная любовь". Еще один из горячих брюнетов в списке - звезда драматического сериала "Ветреный" Акын Акынезю.

Кыванч Татлытуг прекрасно воплотил роли воина крымско-татарского происхождения в историческом сериале "Курт Сеит и Александра". Превосходно представили свои образы на экранах Али Эрсан Дуру, Бурак Дениз, Бугра Гюльсой, Джан Яман, а также Аднан Коч, попавшие в ТОП-10.