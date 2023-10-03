Актер Бикович заявил, что изменил внешность из-за съемок в новом сериале

Как Милош Бикович, он решился на кардинальное изменение имиджа. Про словам звезды фильма «Холоп», он стал блондином. Об этом актер театра и кино написал в соцсетях.

Оказалось, от темного цвета волос актер избавился ради участия в новом проекте. Милоша утвердили на главную роль в телесериале «Дайте шоу».

«Недавно начались съемки «Дайте шоу». Для этого изменил цвет волос, поменял прическу. Очень люблю слушать музыку, теперь внутри музыкального процесса. По роли являюсь поп-исполнителем, это первый подобный опыт. Я общаюсь со многими людьми из российского шоу-бизнеса, изнутри познакомился с этой средой», – сказал Бикович.