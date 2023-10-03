Будет развод: певица Валерия разоткровенничалась об измене Иосифа Пригожина

В своем свежем интервью российская певица Валерия коснулась деликатной темы – измены в семье. Она призналась, что главное – это доверие в отношениях. Измену никогда не простит, сразу подаст на развод.

Это предать твое доверие, предать веру в тебя. Вот это самое страшное, не какие-то там его действия, – призналась популярная исполнительница.

Нужно напомнить, что до брака с Пригожиным Валерия состояла в длительных отношениях с продюсером Александром Шульгиным. После развода выяснилось, что он издевался над женой, нередко ее избивал.

Ранее она признавалась, что планировала обвенчаться, чтобы исправить ситуацию, но в храме он лишь обматерил ее. Это стало последней каплей, артистка не смогла больше терпеть. От брака с Шульгиным у Валерии 3-е детей. В браке с продюсером общих детей нет.