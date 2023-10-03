Бывший продюсер «Ласкового мая» пригрозил Булановой проклятием

Андрей Разин обрушился с проклятиями на Татьяну Буланову. Певица выступит на концерте, приуроченном 50-летию умершего Юрия Шатунова.

Гневный ролик экс-продюсер «Ласкового мая» опубликовал у себя в соцети. Разин рассказал про поход к Джуне Джаиташвили - известной гадалке. Она сообщила, что все те, кто примет участие в шоу, будут прокляты.

Я говорю, у меня все сбывается. Все участники будут прокляты. Если начнутся неприятности, имейте в виду, это из-за того, что были на этом «сатанинском» концерте, у человека, которого ненавидят, — отметил Андрей.

Буланова ответила Разину, попросив организаторов принять меры. Артистка искренне не понимает, почему он себя так ведет.