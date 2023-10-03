Израиль или Россия? Как проводят Аллу Борисовну Пугачеву в последний путь

По последней информации СМИ, Алла Пугачева изменила свои планы относительно места своего будущего захоронения. Ранее уже сообщалось, что в 2020 году она якобы купила участок на Кузьминском кладбище в Москве, где покоится ее брат. И даже начала строительство семейного склепа.

Однако в связи с переездом и новой жизнью в Израиле артистка может рассмотреть другие варианты для своего последнего пристанища. В прошлом году также появились слухи о том, что российская Примадонна приобрела два места на элитном израильском кладбище, которое пользуется огромной популярностью среди богатых и известных людей.

На данный момент точной информации о ее окончательном решении нет. Вопреки всем разговорам о кладбище и последних важных вопросах, Алла Борисовна все ще продолжает вести активную жизнь в Израиле. Благодаря своей семье и любимому мужу, артистка ощущает себя счастливой, полной сил.