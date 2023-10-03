Эксперт Шурыгин назвал признаки прослушки смартфона

IT-эксперт Михаил Шурыгин отметчает, что подозрение о прослушке телефона может возникнуть из-за необычного поведения устройства, такого как самопроизвольное выключение или перезагрузка без участия пользователя.

Генеральный директор EdgeЦентр дополнил, что наличие шпионского программного обеспечения в смартфоне можно заподозрить по резкому снижению заряда батареи смартфона, а также по появлению странных шумов или звуков во время разговора, необоснованному росту использования интернет-трафика.

Если были обнаружены все вышеуказанные признаки, то рекомендуется человеку немедленно обратиться к специалистам, запустить антивирус либо же самостоятельно обновить программное обеспечение устройства, учитывая, что обновления часто включают в себя патчи безопасности.

При необходимости также можно будет сбросить телефон до заводских настроек, но при этом будет удалена вся информация, хранящаяся в устройстве. Если человек подощревает, что телефон подвергается прослушиванию, то рекомендуется незамедлительно обратиться в полицию.