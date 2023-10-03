Онколог Черемушкин объяснил, почему рак молодеет

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Онколог Черемушкин объяснил, почему рак молодеет
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Источник фото: коллаж Информинг

Исследование, проведенное международной группой ученых, демонстрирует, что случаи онкологии все чаще диагностируются у людей, не достигших 50-летнего возраста. Этот феномен подвергся анализу со стороны врача-онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина из Института клинической онкологии ОНЦ РАМН.

Он пояснил, что развитие опухолей представляет собой генетически обусловленный механизм выключения иммунной системы. Этот процесс можно рассматривать как форму самозащиты организма, скрывавшуюся в генах человечества на протяжении многих тысячелетий его существования.

Генетический код передается от предков к потомкам, формируя новые признаки с поколения на поколение. Однако современная внешняя среда и методы воздействия на человека изменяются намного быстрее, что приводит к увеличению числа различных заболеваний, включая онкологические. Давление на нервную, иммунную и сердечно-сосудистую системы возрастает.

Черемушкин также добавил, что клетки в организме расчитаны на определенное число делений, а ресурсы стволовых клеток ограничены. С возрастом эти компоненты постепенно начинают "выключаться". Специалист подчеркивает, что рост случаев опухолевых заболеваний у более молодых людей связывается с быстрыми изменениями окружающей среды.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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