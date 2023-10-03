После угроз Разина певица Буланова усилила охрану

Экс-продюсер российской группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил тем, кто посмеет выступить на концерте памяти Юрия Шатунова. Продюсер проклял артистов, которые выйдут на сцену в столице 17 октября.

Также заявление Разина повлияло на решения некоторых артистов. Татьяна Буланова, например, усилила безопасность. Исполнительница решила нанять дополнительную охрану.

По словам одного из сотрудников артистки, подобное происходит в первый раз в карьере Булановой. Татьяна очень суеверна, поэтому решила лучше перестраховаться.

Между тем Дмитрий Аграновский высказался на этот счет. Адвокат заявил, что за такие слова продюсеру не грозит уголовная ответственность, поскольку в его высказываниях нет состава преступления, а в Уголовном кодексе РФ статьи об угрозах прибегнуть к магическим силам тоже нет.