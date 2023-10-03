Продюсер Разин угрожает артистам, которые почтят память Шатунова

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Продюсер Разин угрожает артистам, которые почтят память Шатунова
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Андрей Разин угрожает тем артистам, которые примут участие в концерте памяти покойного певца Юрия Шатунова. 17 октября этого года в столице пройдет приуроченное к 50-летию артиста мероприятие. В концерте должны принять участие многие знаменитости.

Но делать этого не нужно. По крайней мере, в этом уверен продюсер. Разин с угрозами обратился к звездам, которые планируют почтить память исполнителя.

Все, кто выйдут на сцену, их судьба болезни и смерти ждет. Я на это буду молиться, — сказал продюсер.

Отметим, что 17 октября выступят Сергей Жуков, Татьяна Буланова, Клава Кока, SHAMAN, Лариса Долина, Люся Чеботина. По мнению Разина, каждый, кто против него пойдет, очень пожалеет об этом.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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