Продюсер Разин угрожает артистам, которые почтят память Шатунова

Андрей Разин угрожает тем артистам, которые примут участие в концерте памяти покойного певца Юрия Шатунова. 17 октября этого года в столице пройдет приуроченное к 50-летию артиста мероприятие. В концерте должны принять участие многие знаменитости.
Но делать этого не нужно. По крайней мере, в этом уверен продюсер. Разин с угрозами обратился к звездам, которые планируют почтить память исполнителя.
Все, кто выйдут на сцену, их судьба болезни и смерти ждет. Я на это буду молиться, — сказал продюсер.
Отметим, что 17 октября выступят Сергей Жуков, Татьяна Буланова, Клава Кока, SHAMAN, Лариса Долина, Люся Чеботина. По мнению Разина, каждый, кто против него пойдет, очень пожалеет об этом.
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