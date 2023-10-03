Продюсер Разин угрожает артистам, которые почтят память Шатунова

Андрей Разин угрожает тем артистам, которые примут участие в концерте памяти покойного певца Юрия Шатунова. 17 октября этого года в столице пройдет приуроченное к 50-летию артиста мероприятие. В концерте должны принять участие многие знаменитости.

Но делать этого не нужно. По крайней мере, в этом уверен продюсер. Разин с угрозами обратился к звездам, которые планируют почтить память исполнителя.

Все, кто выйдут на сцену, их судьба болезни и смерти ждет. Я на это буду молиться, — сказал продюсер.

Отметим, что 17 октября выступят Сергей Жуков, Татьяна Буланова, Клава Кока, SHAMAN, Лариса Долина, Люся Чеботина. По мнению Разина, каждый, кто против него пойдет, очень пожалеет об этом.