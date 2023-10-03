Режиссер Дружина назвала инцидент с актрисой Макеевой не злым умыслом, а случайностью

Режиссер Светлана Дружинина объяснила свое решение отогнать актрису Анастасию Макееву от себя на премьере фильма "Гардемарины 1787. Мир" заботой о своем здоровье и опасением за свою мозоль. Она подчеркнула, что это случайность, а с Макеевой у них взаимное уважение и любовь друг к другу.

Режиссер также назвала распространение данной информации в сети недоразумением и обычными сплетнями.

"На красной дорожке внезапно ко мне подошла, я не хотела, чтобы наступила мне на мозоль. Мы уважаем друг друга, она у меня работает. Это всего лишь недоразумение. Кто-то из журналистов глупости написал, которые раздули", - сказала Дружинина.

Заметим, что во время премьеры фильма "Гардемарины 1787. Мир" Светлана Сергеевна отодвинула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке.