«Россия 1»: угнавший вертолет на Украину летчик Кузьминов не доживет до суда

В эфире телеканала "Россия 1" был показан репортаж о Максиме Кузьминове, который, как предполагается, привел к гибели своего экипажа на вертолете Ми-8 - Никиты Кирьянова и Хушбахта Турсунова. После этого он похитил вертолет и направился на Украину. Журналист ВГТРК Сергей Зенин взял интервью у не названных бойцов спецназа Главного разведывательного управления, которые заявили, что они намерены найти Кузьминова и привлечь его к ответственности в полной мере согласно закона.

При этом журналист вне кадра отметил, что приказ о поимке Кузьминова уже получен, и его выполнение - лишь вопрос времени. "Конечно, мы его найдем. У нас для этого достаточно ресурсов. Думаю, что он не вернется до суда", - подчеркнул один из членов спецназа.

Напомним, что действия летчика Кузьминова расследуются Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) в рамках уголовного дела по статье "Государственная измена".