Умер актёр и режиссёр омского ТЮЗа Сергей Зубенко в 61-летнем возрасте

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Умер актёр и режиссёр омского ТЮЗа Сергей Зубенко в 61-летнем возрасте
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Источник фото: Коллаж Информинг

Мы потеряли еще одного выдающегося творческого деятеля. Вчера, 2 октября, Омский ТЮЗ с глубокой печалью сообщил о уходе из жизни выдающегося актёра и режиссёра, заслуженного деятеля культуры Омской области - Сергея Зубенко. Родившийся 11 августа 1962 года, он окончил Иркутское театральное училище, затем с успехом работал на сценах различных ТЮЗов. Сергей Анатольевич служил в Омском государственном драматическом "Пятом театре" целых 18 лет и оставил неизгладимый след в его истории. Талантливый артист также засиял на экранах кино, приняв участие в съёмках культовых фильмов, таких как "Тихий Дон" и "Ненастье". В 2014 году Сергей Зубенко присоединился к коллективу омского ТЮЗа. В качестве режиссёра он создал потрясающее произведение по рассказам Шукшина под названием "Недоразумения", которое до сих пор пленяет зрителей своей глубиной. Последней его работой стала роль Пророка в спектакле "Герой нашего времени".

Сергей Зубенко был талантливым актёром и режиссёром, заслуженным деятелем культуры Омской области. Его вклад в развитие театрального искусства был огромен. Светлая память этому выдающемуся человеку.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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