В Варшаве уличный музыкант из Белоруссии отказался прекратить исполнять песню на русском языке

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В Варшаве уличный музыкант из Белоруссии отказался прекратить исполнять песню на русском языке
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Источник фото: Коллаж Информинг

В Варшаве к уличному музыканту подошла гражданка Украины и потребовала, чтобы тот перестал исполнять песню на русском языке. Музыкант из Белоруссии пел композицию «Ляписа Трубецкого» «Воины Света».

Женщина подошла к артисту и закрыла ему рукой микрофон. Таким образом она прервала выступление исполнителя. После этого дама якобы потребовала исполнить хит на украинском языке или белорусском. Однако мужчина ответил, что украинским языком он не владеет.

Кроме того, юный певец сказал украинке, что белорусский язык не изучал в школе, однако выступление все равно было сорвано. На этом конфликт закончился.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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