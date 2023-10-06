Эксперт по кемпингу рассказал о трех самых больших ошибках при установке палатки

Эксперт по кемпингу раскрыл три ошибки, которые люди допускают при установке палатки. Звезда YouTube Дэн Беккер зашел на свою страницу в социальной сети, чтобы рассказать своим 353 000 подписчикам, что туристы могут делать неправильно.

Самая большая ошибка, которую совершают многие отдыхающие, заключается в том, что они неправильно выбирают место для будущего лагеря. Если вы выберете слишком низкое место, то ночью может прийти холодный воздух и будет намного холоднее, чем вы предполагали. Да и вода туда пойдёт первым делом. Другая проблема заключается в том, что иногда отдыхающие выбирают слишком высокий холм. Дело в том, что если дует сильный ветер и приближается шторм, вы можете подвергнуть себя серьезной опасности.

По словам Дэна, еще одна распространенная ошибка, которую допускают новички, — это разбивать лагерь или свой гамак там, где есть опасные предметы, которые потенциально могут упасть на них ночью.

Последняя ошибка - недостаточная растяжка платки. В итоге, когда ночью начинается дождь и ветер, она начинает течь. Это зависит не только от влагостойкости палатки или ее материала, пропитки, но и от натяжения ткани. Если палатка висит как кусок тряпки, она быстро начнет протекать.