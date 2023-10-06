Эксперт по кемпингу рассказал о трех самых больших ошибках при установке палатки
Эксперт по кемпингу раскрыл три ошибки, которые люди допускают при установке палатки. Звезда YouTube Дэн Беккер зашел на свою страницу в социальной сети, чтобы рассказать своим 353 000 подписчикам, что туристы могут делать неправильно.
Самая большая ошибка, которую совершают многие отдыхающие, заключается в том, что они неправильно выбирают место для будущего лагеря. Если вы выберете слишком низкое место, то ночью может прийти холодный воздух и будет намного холоднее, чем вы предполагали. Да и вода туда пойдёт первым делом. Другая проблема заключается в том, что иногда отдыхающие выбирают слишком высокий холм. Дело в том, что если дует сильный ветер и приближается шторм, вы можете подвергнуть себя серьезной опасности.
По словам Дэна, еще одна распространенная ошибка, которую допускают новички, — это разбивать лагерь или свой гамак там, где есть опасные предметы, которые потенциально могут упасть на них ночью.
Последняя ошибка - недостаточная растяжка платки. В итоге, когда ночью начинается дождь и ветер, она начинает течь. Это зависит не только от влагостойкости палатки или ее материала, пропитки, но и от натяжения ткани. Если палатка висит как кусок тряпки, она быстро начнет протекать.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Этот запах означает, что у вас завелись постельные клопы и их нужно срочно уничтожить
Сегодня, 10:40
Опытный ветеринар назвал четыре игрушки для собак, которые не стоит покупать: они убьют вашего щенка
Сегодня, 10:31
От выпадения прямой кишки до разрывов: раскрыта опасность использования смарфона в туалете
Вчера, 10:46
Эти 4 средства помогут вырастить длинные и густые волосы — возможно, вы уже их используете, но неправильно
Вчера, 10:08
Ветеринар назвал пять пород собак, которые никогда не хотел бы иметь
4-10-2023, 21:28
Последователь тибетских монахов рассказал, какие действия перед сном мешают финансовому благополучию
3-10-2023, 18:09
Шеф повар рассказал о приеме, помогающем увеличить ёмкость морозильной камеры в два раза
1-10-2023, 18:36
«Бегите на мусорку»: Эзотерик рассказала, как привлечь богатство и денежную удачу в дом
1-10-2023, 15:03
От засоров в раковине не останется следа: старый метод из СССР
1-10-2023, 11:32
Старая хитрость в очистке обоев: просто возьми в руки фен
1-10-2023, 11:30