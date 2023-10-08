Дантист назвал пять продуктов, которых следует избегать любой ценой, чтобы иметь здоровые зубы
Дантист Дерек Чанг из Торонто поделился в социальных сетях «пятью продуктами, от которых следует держаться подальше». Он не только утверждает, что зерна попкорна могут вызывать инфекции, но также говорит, что лимон может стирать эмаль на зубах.
Вот пять продуктов, которые не нравятся стоматологам.
Ядра попкорна.
Кукуруза в початках.
Далее доктор объясняет, почему следует избегать карамельных конфет.
Затем Дерек рассказал, почему следует избегать слишком большого количества цитрусовых и отказаться от кукурузных орехов (поджаренная кукуруза, quico или крекер - закуска, сделанная из обжаренного зерна кукурузы - прим.ред.):
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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