Отсутствие секса связано с ранней смертью: однако касается это только мужчин
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, поддержание здоровой сексуальной жизни связано с долгой жизнью, а отсутствие секса - с ранней смертью. Однако касается это только мужчин, участвовавших в исследовании.
Доктор Жана Врангалова, специалист по взаимоотношениям, консультант Нью-Йоркского университета, утверждает, «что люди, которые занимаются регулярно сексом, счастливее, здоровее и живут дольше». Длилось исследование целых семь лет.
Интересно, что мужчины показали значительно более высокий уровень смертности. У них была более высокая смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней, и она оставалась высокой даже с учетом возраста, курения, употребления алкоголя и стресса».
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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