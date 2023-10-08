Под давлением: 3 бесплатных и простых совета, которые снизят риск смерти от гипертонии
Около половины всех взрослых людей имеют высокое кровяное давление, но многие совершенно не подозревают, что оно у них есть.Поэтому неудивительно, что это очень распространенное заболевание, также известное как гипертония, получило название «тихий убийца».
При отсутствии лечения гипертония повышает риск смертельно опасных сердечных приступов и инсультов, а также может привести к серьезному повреждению почек.Это связано с тем, что высокое кровяное давление заставляет сердце работать сильнее.
Это состояние можно контролировать с помощью лекарств, но лучший вариант — изменить свой образ жизни, прежде чем прибегать к препаратам.
Самые эффективные рекомендации:
1. Снизьте уровень стресса.
2. Не сидите слишком долго
3. Следите за своим весом.
Кроме того, профессор Брайан Уильямс из Университетского колледжа Лондона рекомендует регулярно употреблять гибискус, гранатовый и свекольный сок. Нужно потреблять больше продуктов с высоким содержанием калия, например бананов, овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот, нежирных молочных продуктов, и меньше красного мяса. Важно спать не менее семи часов в сутки.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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