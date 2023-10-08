Выяснилось, почему в самолете ни в коем случае нельзя жевать жвачку
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Диетолог Райан Дэвидсон объяснил, почему пассажирам самолета лучше избегать жвачки во время полета.
Если вы уже несколько часов находитесь в самолете, велика вероятность того, что ваше дыхание не такое свежее, как вы привыкли. Однако не рекомендуется использовать жевательную резинку, так как это может привести к вздутию живота.
Дело в том, что из-за давления в салоне мы уже подвергаемся большему риску прохождения газа в самолет. Жевательная резинка может увеличить риск вздутия живота и образования избыточного газа из-за того, что вы глотаете больше воздуха. Кроме того, искусственные подсластители в жевательной резинке также могут увеличить образование газов. Вместо этого можно попробовать использовать мяту. Райан также посоветовал пассажирам не есть яблоки перед рейсом.
В течение 24 часов перед полетом вам следует избегать яблок, поскольку в одной порции содержится 4-5 граммов клетчатки, что также может привести к вздутию живота и дискомфорту во время полета.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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