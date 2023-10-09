73-летняя фитнес-тренер поделилась, как оставаться в форме, следуя простым советам

Image 16+
73-летняя фитнес-тренер поделилась, как оставаться в форме, следуя простым советам
Полезно знать
Источник фото: Freepik

73-летняя фитнес-тренер утверждает, что любой человек в любом возрасте может иметь хорошую физическую форму. Одетая в спортивную формую Джой сняла на видео, как тренируется на улице.

«Помните, никогда не поздно оставаться в форме, даже если тебе за 50, 60 или даже 70 лет. Возраст — это всего лишь число в паспорте. Я хочу вдохновить каждого», — написала она.

Женщина говорит, что ежедневно занимается фитнесом на свежем воздухе. Если по какой-либо причине человек не может тренироваться, подойдут пешие прогулки и быстрая ходьба. Кроме того, Джой утверждает, что нужно потреблять не менее 2-х литров воды в день.

«Вода — это величайшая вещь на свете. Она приносит неоценимую пользу для ваших мышц, костей и здоровья в целом», — добавила она.

Видео привлекло внимание многих зрителей, которые поделились своими мыслями в комментариях.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Срочно уберите эти вещи из своего гардероба, чтобы не выглядеть дешево

Сегодня, 12:34

73-летняя фитнес-тренер поделилась, как оставаться в форме, следуя простым советам

Сегодня, 12:13

Дрессировщик собак назвал 3 ошибки, которые никогда не стоит совершать с домашними животными

Сегодня, 09:22

Три способа сделать ваш дом дороже рассекретил дизайнер интерьеров из Британии

Сегодня, 09:20

Домохозяйка из Ямайки раскрыла, как на самом деле следует использовать терку: это поражает людей

Сегодня, 09:17

Джейми Оливер рассказал, как готовит «суперпростые» хрустящие куриные бедра, используя всего три ингредиента

Вчера, 19:43

Дантист назвал пять продуктов, которых следует избегать любой ценой, чтобы иметь здоровые зубы

Вчера, 19:39

Дизайнер интерьеров назвал самое недооцененное растение, которое украсит каждый сад

Вчера, 19:05

Под давлением: 3 бесплатных и простых совета, которые снизят риск смерти от гипертонии

Вчера, 19:00

От эректильной дисфункции и сердечных приступов: как яд змеи, паука и варана может спасти вас

Вчера, 18:59

Выяснилось, почему в самолете ни в коем случае нельзя жевать жвачку

Вчера, 12:16

Эксперт назвал 5 секретных приемов, как повысить скорость вашего Wi-Fi: они бесплатны

Вчера, 11:57

Этот вирусный лайфхак из TikTok не работает: на самом деле стало только хуже

Вчера, 11:42

Ученые назвали малоизвестный признак тревоги, из-за которого мир похож на снежный шар

Вчера, 10:30

Отсутствие секса связано с ранней смертью: однако касается это только мужчин

Вчера, 10:25

Фитнес-тренер поделилась идеальным рецептом низкокалорийных тыквенных блинов из 5 ингредиентов

7-10-2023, 22:27

Работник прачечной рассказал, как он сушит свежевыстиранную одежду за считанные минуты

7-10-2023, 21:50

Эту ошибку во время использования кетчупа делают почти все: вы точно будете удивлены

7-10-2023, 20:46

Офтальмолог рассказала о трех модных тенденциях, которые могут нанести непоправимый вред глазам

7-10-2023, 19:18

Прекратите это немедленно: профессиональный уборщик развенчал пять распространенных мифов

7-10-2023, 18:50

Новости партнеров