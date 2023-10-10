5 причин, по которым дергается глаз и на что нужно обратить внимание

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5 причин, по которым дергается глаз и на что нужно обратить внимание
Полезно знать
Источник фото: pixabay

У всех когда-нибудь дергалось веко. Это может быть признаком того, что нужно поспать или отдохнуть от ноутбука. Кроме того такое состояние может быть связано с раздражением или сухостью глаз.

По словам врачей, подергивание глаз обычно делится на две категории: миокимия век – легкий случай периодического подергивания глаз, при котором большинству пациентов лечение не требуется.

5 причин, по которым дергается глаз.

1. стресс и беспокойство.

2. усталость и истощение надпочечников

3. употребление кофеина или алкоголя

4. некоторые лекарственные средства

5. сухость глаза.

Доброкачественный эссенциальный блефароспазм – это устойчивые непроизвольные сокращения, из-за которых глаз частично или полностью закрывается.

Недавнее исследование показало, что от 20 до 30 процентов людей с доброкачественным эссенциальным блефароспазмом имеют семейную историю этого заболевания.

 Поэтому если подергивание длится несколько недель, нужно обязательно обратиться к врачу.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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