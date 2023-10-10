5 причин, по которым дергается глаз и на что нужно обратить внимание
У всех когда-нибудь дергалось веко. Это может быть признаком того, что нужно поспать или отдохнуть от ноутбука. Кроме того такое состояние может быть связано с раздражением или сухостью глаз.
По словам врачей, подергивание глаз обычно делится на две категории: миокимия век – легкий случай периодического подергивания глаз, при котором большинству пациентов лечение не требуется.
1. стресс и беспокойство.
2. усталость и истощение надпочечников
3. употребление кофеина или алкоголя
4. некоторые лекарственные средства
5. сухость глаза.
Доброкачественный эссенциальный блефароспазм – это устойчивые непроизвольные сокращения, из-за которых глаз частично или полностью закрывается.
Поэтому если подергивание длится несколько недель, нужно обязательно обратиться к врачу.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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