Врач-кардиолог назвал сигнальные звоночки сердца
Доктор-кардиолог Иван Павловский рассказал о том, какие симптомы появляются при заболеваниях сердца. Врач превентивной медицины подчеркнул, что миллионы людей ежегодно умирают из-за того, что пропустили ранее ряд сигналов, указывающих на заболевание сердца.
Симптомы, появляющиеся при заболеваниях сердца
Такими симптомами являются резкое нарушение работы сердца, в том числе частые неправильные толчки в области сердца, и внезапная боль за грудиной, возникающая при физической нагрузке.
Также нельзя игнорировать резкую одышку, возникшую спонтанно. Опасными являются сердечные толчки, после которых возникает головокружение.
Внезапная потеря сознания или внезапный пульс более 150 ударов в минуту в покое также указывают на то, что необходимо провериться у врача. Нельзя игнорировать состояние, при котором пульс составляет лишь 40 ударов в минуту в состоянии активности.
Если появился хотя бы один из таких симптомов, следует обратиться за специализированной медицинской помощью.
Также важно найти причины возникшего состояния и выяснить причины заболевания. Поскольку успешно побороть болезнь можно, только устранив факторы, которые ее спровоцировали.
Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»
Врач-кардиолог назвал сигнальные звоночки сердца
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