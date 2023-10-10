73-летняя фитнес-тренер поделилась, как оставаться в форме, следуя простым советам

73-летняя фитнес-тренер утверждает, что любой человек в любом возрасте может иметь хорошую физическую форму. Одетая в спортивную формую Джой сняла на видео, как тренируется на улице.

«Помните, никогда не поздно оставаться в форме, даже если тебе за 50, 60 или даже 70 лет. Возраст — это всего лишь число в паспорте. Я хочу вдохновить каждого», — написала она.

Женщина говорит, что ежедневно занимается фитнесом на свежем воздухе. Если по какой-либо причине человек не может тренироваться, подойдут пешие прогулки и быстрая ходьба. Кроме того, Джой утверждает, что нужно потреблять не менее 2-х литров воды в день.

«Вода — это величайшая вещь на свете. Она приносит неоценимую пользу для ваших мышц, костей и здоровья в целом», — добавила она.

Видео привлекло внимание многих зрителей, которые поделились своими мыслями в комментариях.