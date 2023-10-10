Чтобы настроиться на хороший день, вам нужны сделать эти три вещи утром

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Чтобы настроиться на хороший день, вам нужны сделать эти три вещи утром
Полезно знать
Источник фото: pixabay

Ученые выяснили, какие три вещи нужно сделать утром, чтобы подготовиться к хорошему дню. Согласно опросу, проведенному с участием 2000 взрослых людей, это полноценный семейный завтрак, чтение утром чего-нибудь забавного и просыпание не под будильник, а под приятное послание.

Другие способы повышения утреннего настроения включают в себя ожидание запланированных дел, например, обед с коллегой, вечерняя встреча с другом или игра в командном виде спорта.

Врач Дэвид Хорн сказал: Наше исследование показывает, что нужно всего несколько минут, чтобы настроить себя на более яркий день. Самый большой вклад вносят добрые дела, дружба и чувство общности.

Кроме того, опрошенные отметили, что комплименты, объятия с домашними животными или дружеская беседа с незнакомцем могут поддержать их в начале дня. Многим поднимает настроение приготовление чашки чая или кофе утром и прослушивание энергичной музыки.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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