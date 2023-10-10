Стоматолог назвал 5 продуктов, которых следует избегать любой ценой, чтобы иметь здоровые зубы

Стоматолог Дерек Чанг из Торонто поделился в социальных сетях «пятью продуктами, от которых следует держаться подальше». Он не только утверждает, что зерна попкорна могут вызывать инфекции, но также говорит, что лимон может стирать эмаль на зубах.

Вот пять продуктов, которые не нравятся стоматологам.

Ядра попкорна.

Ко мне приходило очень много людей с инфекциями десен, потому что у них в деснах оставалось ядро попкорна.

Кукуруза в початках.

Вы откусываете кукурузу, у вас в десне застревает кусочек кукурузной шелухи, и я выковыриваю его примерно 30 минут. Вам этого не надо.

Далее доктор объясняет, почему следует избегать карамельных конфет.

Липкие конфеты, похожие на карамельные мармеладки, очень вредны для ваших зубов, и не только из-за сахара. Вы откусываете ее, она фактически прилипает к зубам и может оставаться там часами. Вызывает кариес, ребята.

Затем Дерек рассказал, почему следует избегать слишком большого количества цитрусовых и отказаться от кукурузных орехов (поджаренная кукуруза, quico или крекер - закуска, сделанная из обжаренного зерна кукурузы - прим.ред.):

Кукурузные орехи попросту ломают зубы, а чрезмерное употребление лимонов или других цитрусовых очень вредно для зубов, поскольку может стирать эмаль.