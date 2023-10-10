Дерматолог назвала универсальное средство, которое очищает поры и придает коже сияние

Дерматолог раскрыла универсальное средство, которое сделает вашу кожу чистой и сияющей.Доктор Шерин Идрисс в новом видео рассказала, как ей удалось этого добиться.

Во-первых, как отметила специалист, некоторые люди принимают угри за сальные нити.

Сальные нити есть у всех нас. Это тонкие нитевидные придатки, которые выстилают сальные железы. Их легко отличить от угрей тем, что они одинаковые по размеру.

Доктор выступает против использования масляных очистителей людям с жирной кожей.

Реальность такова, что если у вас очень жирная кожа, склонная к высыпаниям, это может быть не лучшая идея . Я попробовал. Это была настоящая катастрофа.

Вместо этого дерматолог советует использовать очищающие средства на основе серы. Их нужно нанести на кожу и оставить на несколько минут. Затем смыть водой.



