Добавки, которые следует принимать этой зимой, чтобы не заболеть коронавирусом

Что вы делаете, чтобы защитить свое здоровье в преддверии зимы? У нас есть руководство по витаминам и минералам, которые помогут укрепить вашу иммунную систему, повысить уровень энергии и улучшить настроение. Представляем иммуноукрепляющие добавки, которые вам следует принимать этой зимой, чтобы не заболеть коронавирусом и гриппом.

Новый вариант ковида Пирола вызвал всплеск случаев заболевания и госпитализаций по всей Великобритании. Но ВОЗ также обеспокоена предстоящим гриппом, поскольку прошлой зимой от него погибло больше людей, чем от Covid.

Между тем, существуют опасения по поводу резкого роста заболеваемости такими инфекциями, как стрептококк А, скарлатина и коклюш, уровень которых резко возрос после пандемии.

Лучший способ сделать укрепить иммунитет – сбалансированное и разнообразное питание. Но может понадобиться помощь в виде добавок.

ВИТАМИН А: необходим для здоровой иммунной функции. Он укрепляет первую линию защиты организма, например, слизистую оболочку кишечника, которая может задерживать вредные бактерии.

ВИТАМИН С: Будучи антиоксидантом, витамин С имеет решающее значение для иммунной функции, а также поддерживает здоровье костей, зубов и кровеносных сосудов.

ЖЕЛЕЗО: Примерно каждый четвертый подросток и каждая пятая женщина подвержены риску железодефицитной анемии, которая может привести к бледности, упадку энергии. Также железо необходимо для поддержания здоровой иммунной системы.

ВИТАМИН D: Исследователи из Финляндии обнаружили, что прием витамина D может помочь облегчить не симптомы депрессии, но и многих инфекционных болезней.

СЕЛЕН: важен для поддержания хорошей работы иммунной системы.