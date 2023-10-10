Этот бесплатный совет по борьбе со старением настолько хорош, что не нужны филлеры и ботокс

Профессионал по уходу за кожей лица поделилась своим советом, как бесплатно сохранить молодость лица. Она сказала, что эта техника очень эффективна, поэтому заменяет ботокс или филлеры. Результаты можно увидеть уже через две недели.

Трин показала несколько видов массажа лица, которые она использует, чтобы уменьшить отечность. Однако самым эффективным из них является лимфодренажный массаж лица. Он поможет сделать лицо более подтянутым.

«Ни ботокс, ни филлеры не нужны. Продолжайте практиковать естественный метод борьбы со старением и получите наилучшие результаты», — добавила она.

Видео привлекло множество зрителей, которые поделились своими мыслями в комментариях. Многие отметили. что еще более быстрый результат гарантирован, если использовать для массажа скребок гуаша.





