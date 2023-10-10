Опубликовано новое фото Галкина и Пугачевой в аэропорту, но они не покинули Израиль

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Опубликовано новое фото Галкина и Пугачевой в аэропорту, но они не покинули Израиль
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Положение многих российских знаменитостей, находившихся в Израиле в момент начала военного конфликта, немного прояснилось. К примеру взять, людей, очень похожих на певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина* (включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), заметили случайные прохожие в одном из местных аэропортов.

Однако позднее юморист поспешил заявить, что он вовсе не планирует покидать страну, охваченную жестоким конфликтом на Ближнем Востоке.

В разговоре с журналистами директор 73-летней исполнительницы Елена Чупракова сообщила, что она в настоящее время не располагает никакой информацией относительно планов Народной артистки РФ после начала в стране военных действий.

Тем временем в социальных сетях появились новые фотографии. На них изображены люди, схожие с Пугачевой и Галкиным. Кадры сделаны в израильском аэропорту. После этого комик еще раз подчеркнул, что не собирается покидать страну. Также он выразил желание поддержать израильский народ в этот непростой момент.

* Лицо, признанное иноагентом в РФ

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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