Остеопат РФ Животов оъяснил, почему у людей после еды выпирает живот

После еды у человека часто выпирает живот. Он не знает, что с этим можно поделать. Остеопат и мануальный терапевт Владимир Животов утверждает, что есть много причин, однако специалист выделил две самые главные.

Первая причина - опущение внутренних органов либо же нарушение кровообращения в кишечнике. Возникает такое состояние после травмы области копчика. Если женщина ранее рожала, речь может идти о диастазе.

Животов говорит, что избавиться от выпирающего живота после употребления еды при опущении органов можно благодаря упражнениям, которые стоит выполнять не менее полугода.

В отдельных случаях понадобится до двух лет.

Нужно посетить гастроэнтеролога и эндокринолога, а поддержанием правильного положения внутренних органов придется заниматься всю оставшуюся жизнь.