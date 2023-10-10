Отсутствие секса связано с ранней смертью: однако касается это только мужчин

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, поддержание здоровой сексуальной жизни связано с долгой жизнью, а отсутствие секса - с ранней смертью. Однако касается это только мужчин, участвовавших в исследовании.

Доктор Жана Врангалова, специалист по взаимоотношениям, консультант Нью-Йоркского университета, утверждает, «что люди, которые занимаются регулярно сексом, счастливее, здоровее и живут дольше». Длилось исследование целых семь лет.

«Имеется достаточно доказательств, позволяющих предположить, что регулярный секс связан с более низким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми проблемами, улучшением сна, улучшением функционирования иммунной системы, укреплением тазового дна, улучшением настроения, снижением тревоги/стресса и повышением удовлетворенности жизнью».

Интересно, что мужчины показали значительно более высокий уровень смертности. У них была более высокая смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней, и она оставалась высокой даже с учетом возраста, курения, употребления алкоголя и стресса».