Выяснилось, как будет выглядеть iPhone 16: фото первого прототипа

В Сеть просочилось первый снимок следующего поколения Айфон. Снимок iPhone 16 рассекретил пользователь соцсети под ником Majin Bu

По всей видимости, компания Apple решила сломать представления общественности о том, как должна выглядеть камера. Поэтому корпорация круглой либо квадратной форме камеры предпочли овальную! На фото видно, что на задней панели расположены два овальных блока с объективами.

Инсайдер утверждает, что гаджет пока находится на стадии разработки, поэтому идеи создателей могут меняться. В остальном ожидаются изменения в других деталях.