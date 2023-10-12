Не убивайте свои почки: Доктор Винтер предостерегла от приема высоких доз витамина, который многим кажется безобидным

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Не убивайте свои почки: Доктор Винтер предостерегла от приема высоких доз витамина, который многим кажется безобидным
Здоровье
Источник фото: freepik.com

За витамином С закрепилась слава самого безобидного из всех витаминов. Многие люди почему-то уверены, что его можно принимать в любой дозировке, а максимум, что будет при чрезмерном увлечении - неприятные высыпания. Но все может быть гораздо серьезнее - аскорбиновой кислотой увлекаться тоже не стоит.

Недавно популярный TikTok-блогер, которая ведет борьбу с раком толстой кишки, сообщила, что для повышения иммунитета она принимала очень высокие дозы витамина С, вследствие чего у нее образовались еще и камни в почках.

Избыток витамина С превращается в оксалат

Видео попало на глаза сертифицированному урологу Эшли Винтер. Доктор тут же записала свой ролик с призывом не превышать рекомендованную суточную дозу витамина С.

«Избыток витамина С не делает ничего хорошего для вашей иммунной системы, потому что он попросту выводится организмом. Но в вашей моче витамин С превращается в оксалат, который является одной из основных причин образования камней в почках!» - пояснила доктор в соцсети Х.

В обычной суточной дозировке, а это 75 мг в день для женщин и 90 мг в для мужчин, витамин С способен поддерживать здоровую иммунную функцию.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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