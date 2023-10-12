Израиль опубликовал фотографии младенцев, сожженных боевиками ХАМАС

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Израиль опубликовал фотографии младенцев, сожженных боевиками ХАМАС
В Мире
Источник фото: The Statesman

Канцелярия премьер-министра Израиля сегодня опубликовала новые фотографии, на которых, предположительно, были младенцы, сожженные боевиками ХАМАС. Информацию об этом ведомство разместило в официальном аккаунте в социальных сетях.

«Вот некоторые снимки, которые премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху показал госсекретарю Энтони Блинкену. Предупреждение! Это ужасающие фото младенцев, которые были жесткого убиты и сожженны монстрами из Хамаса. Хамас просто бесчеловечен», — сказано в подписи к фото.

Нужно отметить, что ранее зарубежные СМИ сообщали об обнаружении не менее 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, включая младенцев и малолетних детей.

 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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