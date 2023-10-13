Башкирский артист Элвин Грей сделал ремейк хита Мурата Насырова «Я — это ты»

Башкирский артист Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин) поделился в Сети фрагментом своего нового музыкального клипа на известную песню 90-х годов «Я — это ты».

Эта композиция впервые была исполнена Муратом Насыровым и принесла исполнителю тогда премию «Золотой Граммофон» за лучшее исполнение в 1998 году.

Элвин называет свою новую работу творческим ремейком данной песни. Многие слушатели довольно высоко оценили такое исполнение. Однако, некоторые выразили свои сомнения относительно стиля, а также визуальной составляющей этого клипа. К примеру взять, радужная деревня, через которую проходит исполнитель, вызвала у подписчиков Грея неоднозначные ощущения.



