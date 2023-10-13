«Обманул, получается»: Выяснилось, как Николай Басков нарушил своё слово

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«Обманул, получается»: Выяснилось, как Николай Басков нарушил своё слово
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Источник фото: коллаж Информинг

Певец Хабиб обвинил народного артиста Российской Федерации Николая Баскова в обмане с покупкой квартиры. На исполнителя он пожаловался в очередном выпуске программы «Поехали» на «Авторадио». 

Как признался Хабиб, Басков интересовался ранее у него, помогла ли ему популярный хит «Ягода малинка» заработать на свое жилище в столице. Узнав, что молодой талант так и не заработал на квартиру в Москве, Николай якобы лично пообещал своему молодому коллеге подарить недвижимость либо поспособствовать покупке.

«Получается, обманул с квартирой, пообещал мне помочь с покупкой либо подарить, но не помогает, не дарит», — рассказал Хабиб.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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