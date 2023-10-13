Пригожин пожаловался на нежелание его матери уезжать из Израиля

Иосиф Пригожин откровенно признался в том, что пытался уговорить маму уехать из Израиля. Однако продюсеру это не удалось, пишет «Абзац».

«Как шучу всегда, мне проще договориться с Хамас, чем с мамой. Маму невозможно вывезти. Она живет там уже практически 35 лет», — сказал Иосиф Пригожин.

Также муж Валерии признался, что он долгое время откладывал поездку к своей семье. Теперь же продюсер не знает, когда он вновь сможет навестить близких.

«Много раненых и много погибших. Это все очень грустно, печально, это просто катастрофа», — добавил он.