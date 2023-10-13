SHAMAN признался в непростых отношениях с родными

Ярослав Дронов (певец SHAMAN) в интервью откровенно рассказал о непростых взаимоотношениях с родными людьми. Когда у артиста спросили, с кем в детстве у него были более доверительные отношения, с мамой или папой, он задумался.

«Вопрос личный и сложный. У меня душевные отношения были только с бабушкой. Мы постоянно о серьезных вещах говорили, она меня многому учила. Мама у меня веселушка, стрекоза, носилась по всем кружкам, сама шила костюмы. Папа такой: а чего — ну нечего. Хотя финансово и морально я всем всегда помогаю. Так что папа теперь я».

Артист добавил, что в детстве был очень замкнутым и все держал в себе.

«Мы практически с родителями не разговаривали. С мамой не было ни одного серьезного разговора в жизни. С любыми вопросами к бабушке обращался, но не до конца откровенно. Все всегда держал в себе».