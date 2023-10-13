Скончался советский и российский композитор Владимир Романычев в 73 года

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Скончался советский и российский композитор Владимир Романычев в 73 года
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Источник фото: Коллаж Информинг

Стало известно о смерти советского и российского композитора, автора песен Владимира Романычева. Об этом пишет сегодня Kino-teatr.ru. Как сообщается, Романычев скончался 10 октября 2023 года в 73 года. Причина кончины не сообщается.

Владимир Романычев является выпускником Московской консерватории. Много лет работал звукорежиссером и композитором, стал автором музыки к известным радиоспектаклям и картинам.

Его музыка звучит в таких лентах, как «Больше, чем любовь», «Трамвай идет в парк», «Отражение», в заставках программ, а также в спектаклях «Тайна гибели «Кондора» и «Таинственный остров».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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