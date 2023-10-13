Специалист Черноусов назвал гражданам РФ лучший смартфон до 30 тысяч рублей

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Специалист Черноусов назвал гражданам РФ лучший смартфон до 30 тысяч рублей
Новости Hi-Tech
Источник фото: Freepik

Специалист издания «Известия» по технологиям Иван Черноусов назвал 5 лучших смартфонов в ценовой категории до 30 тыс. рублей. Первое место в рейтинге досталось смартфону Realme C55. Цена у ретейлеров на гаджет составляет 19 тысяч рублей.

Второе место занял Huawei Nova 11i, построенный на базе Android. Далее в списке идет Tecno Camon 20 Pro с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной. Его можно купить за 20 тысяч рублей.

Эксперт также выделил смартфон Honor X9a, по характеристикам похожий на других соседей по рейтингу. Он стоит 25 тысяч рублей. На последнем месте ТОП-5 оказался Samsung Galaxy A34 (его цена 29 тысяч рублей).

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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