Умерла российская актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»

Российская актриса Галина Байнякшина, сыгравшая более чем 100 театральных ролей, скончалась в 83-летнем возрасте. Об этой трагической новости сообщили представители Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова

Целых 57 лет лет артистка служила иркутской драме.

Она была отмечена Благодарностью Министерства культуры РФ, а также удостоена звания ветерана труда, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Байнякшину являлась острохарактерной, комедийной актрисой. Она отличалась не только харизмой и темпераментом, но и владела различными актерскими жанрами.

Отмечается, что умершая актриса принимала участие в театральных постановках «Морозко», «Любовь и голуби» и «Царь Фёдор Иоаннович».